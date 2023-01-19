民進黨18日舉行黨主席交接典禮，在民進黨仲裁會主委廖福特（中）監交下，新任黨主席賴清德（左），自代理黨主席陳其邁（右）手中接過印信。（資料照／劉宗龍攝）

副總統賴清德昨（18）日宣誓就職民進黨第17屆黨主席。賴在記者會上強調，目前要落實四大黨務革新、兩大任務以及一大使命，並重申，務實的認定台灣是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立必要，會繼續總統蔡英文的兩岸路線。賴的說法迅速掀起轟動，大批網友痛批賴的說法不負責任，顯然是沒種宣布台獨又不願承認，根本是在欺騙綠營支持者感情的「幹話」。

賴清德過去曾自稱「務實的台獨工作者」，引發外界關注。賴在記者會現場，被問及兩岸路線是否改變，他則重申，務實的認定台灣是主權獨立國家，因此沒有再宣布台灣獨立必要，中華民國和中華人民共和國並不隸屬，他未來仍會站穩四堅持，繼續蔡英文總統的兩岸路線。

賴清德的說法，在網路引爆熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與相關新聞及影片連結留言：「詐騙集團式說法」、「綠粉哭哭，被騙了那麼久的感情」、「民進黨就是如此而已別再賣弄口舌！」「假淦話王真騙子」、「即將去了一群危險的騙子，卻又來了一個更危險的新騙子」。

也有網友認為：「賴清德：『務實認定台灣是主權獨立國家 沒再宣布獨立的必要』？所以，『台灣已經是主權獨立國家 沒再選個務實台獨工作者的必要』」、「不能用國家名稱參加世界各種國際組織，是主權獨立國家個鳥，詐騙蔡下台換幹話賴上台，雙嘴砲座陣台灣總督府，禽獸吃飽小民哀嚎！」「自欺欺人的說法，講好聽叫務實，實際上就是在唬爛」、「說穿了，你就是沒種獨立，只是吠而已啊！」