臉書社團「記者爆料網－公開版」17日凌晨有人上傳一段影片，指基隆市刑警出席一場餐敘，並為疑似為天道盟分會長慶生。影片外流後引起社會「黑白不分」的批評，事後基隆市警局祭重懲，除了出席餐會的8位刑警外，也連帶向上處分包括分局長在內5位主官。但外界卻懷疑，是否警方遭到設局?但警方調查後發現，竟然是當天也出席餐會的天道盟分會長的女友，在唱生日快樂歌時自拍，事後PO上自己臉書炫耀，又遭然轉傳後才引發喧然大波。

日前有人在臉書社團上傳一段影片，並指出影片中是基隆市刑警為有幫派背景的人士慶生，發文者還附加一句：「基隆刑警小弟齊向大哥祝壽，這社會亂了。」

基隆市警局督察室調查後，確認起因為基市第三分局鄭姓小隊長13日晚間邀約7位同仁與天道盟分會長在暖暖區某餐廳聚餐，雖然鄭姓小隊長有事先報告，但原本報告內容是向林該位分會長「諮詢」，與實際餐敘甚至慶生的內容不符，再加上慶生畫面又遭他人錄影轉傳，引起社會譁然，嚴重影響警譽。

事後警方調查影片出處，發現拍攝者為陪同分會長出席的女友，當在場人士起身唱生日快樂歌時，分會長的女友開心拿起手機自拍，餐會結束後，就將這段影片PO上自己的臉書炫耀，未料卻遭到有心人士轉傳到爆料公社，才引發這起風波。

基隆市警局最後做出懲處，邀約分會長餐敘的鄭姓小隊長記過兩次改調制服警員，同桌的崔姓小隊長、黃姓偵查佐、呂姓警員因為是勤務中受邀前往餐敘，並與特定對象接觸後，未依規定報告，違反勤務紀律及與特定對象接觸交往規定，其中崔姓小隊長身為幹部，未能以身作則，核予記過一次，並改調制服警員；其餘2人各核予記過一次，黃員改調制服警員，呂員歸建派出所。

另外，盧姓警務員兼代理分隊長因為身為偵查隊幹部，勤餘與特定對象接觸後，未依規定報告，核予記過一次，免除代理分隊長，改調行政警務員。另外3名林姓、謝姓、盧姓偵查佐，雖然是勤餘受邀前往餐敘，但因為與特定對象接觸後，未依規定報告，各核予記過一次。

除了當天參與餐敘的員警外，基隆市警局也追究第三分局正副分局長、偵查隊正、副隊長、第二組組長對屬員督導不力，內部管理不當之責，分別核予申誡、記過處分。偵查隊長調離主管職務。