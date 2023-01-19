烏克蘭不斷懇求獲得新的西方武器，特別是主力戰車，以便延續2022年下半年挫敗俄羅斯軍隊並且取得的一些成功，使得今年能夠重新獲得進攻動力。許多北約盟友軍隊都使用豹式坦克，也被軍事專家視為最適合烏克蘭作戰環境的坦克。不過，柏林對出口其豹式坦克的任何決定都有否決權，一位不具名的政府消息人士告訴媒體，德國表示有意願向烏克蘭提供豹式坦克抵禦俄羅斯，但先決條件是美國也需同意派遣自己的坦克。

據《路透社》（Reuters）19日報導引述一位不具名的政府消息人士說法：「德國總理蕭茲（Olaf Scholz）最近幾天，他多次閉門強調美國坦克的條件。」而白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在被問及德國的要求時表示：「總統（拜登）認為，每個國家都應該就他們能夠向烏克蘭提供哪些安全援助和哪些種類的裝備做出自己的主權決定。」

西方盟國似乎避免承擔北約直接對抗俄羅斯的風險，沒有向烏克蘭提供 現有的最強大的武器。不過，美國官員說拜登的政府下一步有望批准為烏克蘭提供由加拿大為美國陸軍生產的「史崔克」裝甲車（Stryker），但是仍不準備送美國的坦克。包括各型艾布蘭坦克（M1 Abrams）

⚡️#BREAKING: A new US aid package to Ukraine is expected to include nearly 100 Stryker combat vehicles and at least 50 Bradley armored vehicles, US officials pic.twitter.com/G62ryxEaKs — War Monitor (@WarMonitors) January 18, 2023

本週19日（四），德國新任國防部長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會晤。然後在20日（五），北大西洋公約組織（NATO）和約50個國家的國防領導人所組成的烏克蘭國防聯絡小組將在將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）召開會議。

這是自入侵以來一系列會議中的最新一次。莫斯科稱這次入侵定調為「特別軍事行動」（SMO），烏克蘭及其盟國指責莫斯科無端發動戰爭，搶奪領土，抹殺獨立。