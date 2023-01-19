台中一名騎士近日上班途中經過西屯區台灣大道的一處單行道，遇上一台汽車逆向，朝他迎面而來，好心提醒對方掉頭，但汽車女駕駛卻堅持往前開，還開窗嗆「不然我怎麼過去」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」昨天（18日）分享一段機車的行車紀錄器畫面，時間是在12日下午2時40分，當時騎士行經台灣大道四段5巷的單行道，騎到一半遇到逆向的黑色汽車。

原PO停在車子前，提醒駕駛逆向了要掉頭。(翻攝自YouTube)

影片中，騎士見汽車逆向好心停車提醒對方掉頭，但車內的女駕駛仍想從騎士旁邊繞過，兩人僵持了30秒，最後女駕駛忍不住開窗、理直氣壯喊「不然我要怎麼過去啦」，表示要再往前開找地方迴轉。讓騎士直言「阿姨，那是你的問題好嗎？趕時間就不跟你廢話，直接檢舉」。

原PO提醒駕駛逆向了掉頭，卻被女駕駛嗆「不然我要怎麼過去啦」。(翻攝自YouTube)

影片PO出僅一個晚上，已累積6.3萬人次觀看，不少網友留言：「三寶總是活在自己世界」、「既然有四輪大爺就會有『四輪大媽』，就是任性沒有極限，雖然已經逆向了，但也不需要去硬槓」、「這個嘴臉，一副理所當然的，拜託送她逆向的罰單」、「今天如果是大車的話她就乖乖迴轉了，我看她多厲害」，但也有人緩頰「要她一路倒車出去可能對她來說太難了，還是好心點讓她迴轉吧」。