即將迎來與親友團聚的農曆春節，「發紅包」是免不了的過年習俗。一名網友問，他剛出社會1年，因為開始工作，今年要發紅包給親戚的小孩了，但他只知道紅包要發雙數，「能不能包1000元呢」，引起網友熱烈討論。

原PO在批踢踢說，他知道「紅包包雙數」的規矩，不過只要是新台幣的紙鈔，怎麼包尾數都會是偶數，「那一張1000元可以嗎」。原PO透露，他問了長輩，竟高達7成認為不行，「因為1是單數」。

「認為不行的，我想另外問，那包1萬元也算單數嗎」，原PO無法拿捏，上網發問。網友認為，包多少真的看心意，有些親戚可能一年就見這一次，發200元討個喜氣就好，「紅色（百元）也比藍色（千元）好看」。

也有人強調看交情，熟一點的其實可以加到1200元或1600元，平常就不熟的，「600元，不要拉倒」；還有人說原PO剛出社會，如果經濟基礎暫時不太穩定，「200就夠了」。