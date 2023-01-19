大陸央視新聞用戶端19日報導，西藏林芝市米林縣派鎮到墨脫縣的派墨公路17日發生雪崩，雪崩位置在多雄拉隧道出口往墨脫方向，有人員和車輛被困。林芝市當局證實：截至目前，雪崩已造成8人不幸遇難。

據報導，救援工作正在緊張進行中。災情發生後，西藏自治區和林芝市展開救援，投入專業救援力量，大型機械和搜救設備等全力搶救，同時防止次生災害。

林芝市氣象局18日10時發布道路結冰黃色預警訊號，預計18日11時至19日11時，G318色季拉山至然烏段、G559紮墨公路紮木鎮至貢日段、派墨公路派鎮至多雄拉段、S201然察公路然烏至德姆拉山段、G219察隅至察瓦龍段等路段降水仍持續，道路積雪、結冰現象將進一步加重。

另據大陸應急管理部網站資訊，接報後，應急管理部持續調度指導搜救處置工作，部長王祥喜立即作出部署，要求全力以赴開展救援，盡快核實人數和被埋車輛情況，加強監測預警和轉移避險措施，嚴防次生災害，做好應急處置和防範應對工作。應急管理部18日派出工作組趕赴西藏指導地方做好災害應對處置工作。

災害發生後，當地國家綜合性消防救援隊伍連夜出動131人、28車趕赴現場救援。