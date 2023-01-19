NCC(國家通訊委員會)一如預期搶在農曆年前拍板兩大電信合併案，台灣大(3045)合併台灣之星(台台併)、遠傳(4904)合併亞太電(3682)(遠亞併)出現大進展，惟針對頻譜的附帶條件卻也讓台灣大相當頭大，NCC以附款要求台灣大、遠傳在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，以改正頻寬超標問題，故台灣大必須拿出1GHz以下黃金頻段超頻的部分，對此結果，台灣大、台灣之星同聲表示遺憾，對於併購方台灣大來說，後續也將由董事會決議如何因應，換言之，台灣新電信三雄何時成軍、是否成軍都仍存在變數。

NCC在通過兩大電信合併案時以附款要求台灣大、遠傳在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，限期改正頻寬超標問題。如此附款條件，其實並不符合台灣大原先期待，台灣大表示，對此決議深表遺憾，認為實務上窒礙難行，本案後續仍需公平會審議，通過後雙方仍需經過證交所及證期局審議。

台灣大強調，過去一年來已努力向NCC溝通，網路整併先後將包含轉移台灣之星用戶語音服務至VoLTE、將台灣之星近一萬個基站設備及天線逐站拆遷整合至公司基站、整併關閉台灣之星的核心網路、優化台灣之星用戶的使用品質以降低900頻段縮頻的衝擊、且需置換大量僅支援900頻段之台灣之星用戶終端，這些工作非一年半載得以完成，可惜未獲NCC支持，也因此將無法完成保全台灣之星用戶權益之責，此結果也突顯現有法規無法直接處理電信業合併以後之新局，後續將由董事會決議如何因應。

至於台灣之星也表示，兩家公司合併後續仍需通過公平交易委員會、證交所及證期局審議，且基於公司治理、符合企業合併相關法規及保障用戶權益，兩家公司網路整併必須在合併基準日後方能展開，但NCC卻要求1GHz以下10MHz超頻頻率，必須於2024年6月30日前完成自主無償繳回，形同整合過渡期實際上不到一年的時間，實務上執行困難也恐無法完整顧及用戶的權益，台灣之星深表遺憾。

台灣之星強調，在與台灣大正式合併前，台灣之星會持續以維護用戶權益為第一考量，保障280萬用戶服務不受影響，接下來，台灣之星將會配合主管機關的審查程序，進行合併相關事宜。