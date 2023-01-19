A farmer in Argentina planted corn seeds in a specific pattern that created a tribute to Lionel Messi when the corn grew 🤯



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致敬偶像的方式有很多種，比較常見的是將其肖像刺青在身上，而一位阿根廷農夫表達的方法顯然激進許多，他在特別設計的玉米田當中，種植出佔地124英畝（約15萬1797坪）的梅西（Lionel Messi）肖像，除了慶祝阿根廷奪得世界盃冠軍外，也藉此表示對這位國家英雄的尊重。

「現在他們是世界冠軍，我很高興可以透過我的專業來表示敬意。」一名叫做Maximiliano Spinazze的農夫開心說道，他參照梅西留著絡腮鬍的肖像，計算出玉米田需要種植的玉米種子，譬如頭髮以及鬍子的部分就會撒得特別多。

除了對於足球的瘋狂熱愛，阿根廷也是農業生產大國之一，更是全球第三大的玉米出口國，國內農業技術相當了得，因此Spinazze也找上了農業工程師Carlos Faricelli進行協助，在播種機裡頭加入電腦程式，機器就會知道每平方公尺要放多少種子，確保梅西的臉形成不同部位的對比，讓玉米田精準呈現梅西的樣貌。

阿根廷成為世界冠軍後，各地也出現許多瘋狂行徑，有位來自多明尼加的球迷Anton Barber，將後腦杓的頭髮剃成梅西的模樣。一位哥倫比亞的粉絲甚至將梅西名字刺青在額頭上，臉頰也刺上了三顆星星，代表阿根廷隊史3座世界盃冠軍，各地球迷對於梅西的狂熱是沒有極限的。