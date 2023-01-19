根據《ESPN》記者麥克馬洪19日爆料，獨行俠當家球星東契奇已經跟球團高層強烈暗示，希望能在今年交易截止日，也就是2月9日之前補強陣容，沒想到引來獨行俠老闆庫班親上火線澄清，除了強調東契奇從未提過如此要求，更支持管理階層做法。

本季場均33.8分、9.0籃板及8.8助攻的東契奇，早就是本季年度MVP熱門候選之一，假如他真的效法其他球星做法，利用強烈要求球隊補強，一不滿意就要提出交易申請，勢必引發獨行俠內部相當大的動亂，不過庫班出面澄清這個爆料子虛烏有。

「麥克馬洪搞錯了，東契奇從來沒有建議、請求、要求或討論過改變球隊陣容，」庫班表示，「東契奇與球隊總管之間關係很好，他們幾乎每天都在聊天，東契奇清楚我們在做什麼，他非常支持我們所有決策！」

其實以獨行俠目前24勝21敗，位居西區第5的狀態來說，東契奇確實沒有什麼必要去跟管理階層要求補強，獨行俠也沒有什麼足夠的交易籌碼，再去招募另外一名球星搭配東契奇，除非他們考慮大幅度更換陣容，問題是這種機率應該很低。