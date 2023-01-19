音樂節目《大嘻哈時代》去年在金鐘獎勇奪下3項大獎，成為大黑馬，本月7日該節目播出第二季，依舊話題不斷，就讀台大醫學系的饒舌新秀「神經元」（本名：曾鼎元）最近在節目上一句「有人乘了1.35還是沒我高」，疑似暗嗆有原住民身分的學生，引來原住民歌手和相關粉專不滿，回嗆根本是「消費傷痛」。

先前以毛帽、眼鏡招牌形象走紅的「神經元」過去曾發行單曲，除了念書外，神經元私下也是相當活潑、有藝術家性格的學生，由於喜歡饒舌音樂，加入台大嘻研社後又和政大黑音合作走紅，為了參加《大嘻哈時代》第2季還為此休學一年。而他最近在節目上表演的片段突然引發瘋傳，歌詞說道：「想要念醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高，我的高中生活就是每天起床虐模考」。

台大醫科出身的歌手「神經元」在節目上開嗆。（圖／翻攝自MyVideo影音隨看 Youtube）

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對此，原住民饒舌歌手向黑在抖音回應：「你很厲害，但不要這樣寫」，更說：「但你拿原住民當你的punchline，我覺得很沒必要，兄弟，你有沒有想過為什麼原佳民可以乘1.35？不是我們玻璃心，不是我們很敏感，只是我們不想讓族外人覺得我們可以一直這樣被開玩笑，很多時候，不是我們不說，就是不在意」。

原住民饒舌歌手向黑回應。（圖／翻攝Rlong向黑抖音）

而原住民粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」也回應：「我知道他不能代表台大醫學系的所有，但我很遺憾族群友善意識再次被丟到垃圾桶，置身優勢階層的既得利益者類，把惹毛全世界當成自喜的標籤，踩著受苦者未癒合的傷痛消費，這是今天我們仍在面對的社會，沒有反思，沒有和解，no peace，心累」。