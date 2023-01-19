臉書網友留言。（圖／截自臉書粉專「工程師看政治」）

2024國民黨總統候選人產生方法尚未定案，引發政壇關注。國民黨立委王鴻薇表示「不完全贊同初選」，因為2024大選太特殊，若辦初選反而讓最強的人不能出線，甚至還會造成國民黨的分裂。臉書粉絲專頁「工程師看政治」則認為，王此話恐有邏輯上的謬誤，因最好的人選無法出征問題是在人本身，而非初選制度因素，國民黨的分裂也不該怪罪初選制度。有網友回覆「到時辯論總不能一直講侯侯做歹誌」，馬上被粉專板主按讚回應「沒錯」，但也有人認為辯論強不代表有能力。

針對王鴻薇對藍營初選的看法，臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（18）日在臉書發文提出四大質疑：所謂最強人選是指誰？為何她所想的最強人選，會無法在初選出線？若最好人選無法出線，問題是在人，還是在初選制度？會不會所謂「最強」只是表面，實際上經不起辯論檢驗？是初選讓國民黨分裂，還是國民黨本來就分裂？

粉專指出，不初選，不給例如孫文學校總校長張亞中等其它人表述的機會，是哪門子的民主？不初選，就不用亮牌；不必辯論，不用比政見。以後所有人物都有樣學樣，好好閃事情、好好躲到底，永遠只說場面話，所有國政都不明確表態，完全不必理會選民意見，只要打通關節就可以上位，這跟蔡英文的統治，有什麼分別？這對在前方衝鋒的羅智強、徐巧芯、趙少康、謝龍介等人，有什麼公平可言？

對此，粉專呼籲，大家就別再搞這些暗來暗去的小招數，國民黨就辦個初選，把制度設計好、遊戲規則訂清楚，讓所有人有表述的機會，把所有國家最重要政策論述一遍，讓民眾看看，這些人到底是空心還是實心，是災難還是希望，而不是坐等上位再分官分爵。

這篇文章獲得破1500個讚、近300則留言，迴響熱烈。有網友回應：「她心目中的最強應該是侯，但又擔心侯不能出線，因為連張亞中的論述能力都不知道比侯好多少倍，到時辯論總不能一直講侯侯做歹誌。」粉專則立刻對這則留言按讚，並回應「沒錯」二字。但也有網友認為，辯論能力最強的不見得就是選民的首選。