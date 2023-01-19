中國天氣網19日消息，今明兩天（1月19日至20日），大陸全國大部維持雨雪稀少的天氣格局，後天除夕當天，南方降雨發展增多。氣溫方面，未來十天，在冷空氣頻繁影響下，東北地區等地降溫劇烈，局部地區最低氣溫可能會接近甚至打破歷史同期紀錄，公眾出行需做好防寒保暖工作。

今年「三九」期間（1月9日至17日），大陸大部地區雖然經歷了從暖到冷的大轉折，但由於前期多地偏暖顯著，大陸全國平均氣溫仍有-3.7℃，為歷史第三暖。昨天進入「四九」，大部處於冷空氣間歇的氣溫回升期。

未來十天，影響大陸的冷空氣活躍。其中今明兩天，冷空氣將給北方地區帶來大風降溫天氣，預計，華北、東北地區及黃淮等地降溫4～8℃，部分地區10～12℃，局地14℃；並伴有4～6級風，陣風7～8級。21日清晨黑龍江北部日最低氣溫將接近或突破歷史同期極值。

22日至24日，新一股冷空氣接踵而至將影響大陸中東部地區，相比前一股強度更強、影響範圍更廣，預計大部地區降溫4～8℃，內蒙古中部、東北地區中南部、江南東北部等地部分地區降溫10～14℃，局地16℃以上。26日至27日，還將有弱冷空氣影響中東部地區。

在冷空氣的接連影響下，東北地區降溫劇烈，哈爾濱、長春、瀋陽最高氣溫累計降幅在15℃左右。在內蒙古東北部、黑龍江中北部一帶，局地最低氣溫可能會接近甚至打破歷史同期紀錄。

城市中，哈爾濱22日最低氣溫-35℃、長春22日-25℃，瀋陽23日-25℃，將紛紛創今年入冬以來新低，天寒地凍，正值春節假期，公眾外出走親訪友尤其要做好防寒保暖措施，謹防凍傷。

降水方面，昨天，大陸大部降水稀少，內蒙古東北部、黑龍江中西部、青海東南部、川西高原北部等地部分地區出現小雪、局地中雪；重慶、四川中東部、雲南東部等地部分地區出現小雨。

今明兩天，大部繼續維持雨雪稀少的天氣格局，雨雪主要出現在西南地區和東北地區，後天開始南方降水將有所增多。

大陸中央氣象台預計，今天，內蒙古中東部、東北地區大部、西藏北部和東部、川西高原北部、貴州西部和北部等地部分地區有小雪或雨夾雪；西藏東南部、四川盆地北部和東南部、重慶中南部、貴州中部和西南部、雲南中東部、海南島北部和東部、臺灣島大部等地部分地區有小雨。

明天，內蒙古中東部、黑龍江南部、吉林東部、新疆北部和南部、西藏北部、青海南部、西北地方東南部、江漢西部、四川盆地北部、重慶東南部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，西藏西部等地部分地區有大到暴雪；湖北南部、湖南中北部、四川盆地東部、重慶西部、貴州大部、雲南中東部、海南島中東部、臺灣島等地部分地區有小雨。

後天，內蒙古東南部、東北地區大部、新疆南疆盆地和北部、西藏北部和東南部、西北地方東南部、黃淮北部、江漢西部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，西藏東南部等地部分地區有大雪；黃淮西部、江淮、江漢、江南、西南地區東部、華南、台灣等地部分地區有小雨，其中，江蘇中部等地部分地區有中雨。

春節前夕，大陸大部天氣總體利於出行，部分地區需注意防範雨雪天氣導致的道路溼滑、能見度下降可能對交通出行的不利影響。此外，除夕當天，南方雨雪增多的同時，陰冷感也會加劇，公眾需及時添衣保暖。