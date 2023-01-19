柯震東1月上旬驚傳拍攝Netflix影集《乩身》時臉部受傷，導致嚴重破相，還在臉上縫了約30針，暫停一切工作養傷。外界好奇他的傷勢，近日，柯震東被捕捉到與朋友深夜悄悄跑去看賀歲夯片《灌籃高手》解悶，儘管傷口正在慢慢好轉，但還是需要等到外表復原到與過去無異才能復工。

柯震東前陣子拍攝Netflix奇幻影集《乩身》，傳出無人機因不明原因失靈，在捕捉男主角柯震東鏡頭時意外失控，直接撞到他臉上，導致他帥臉當場見血破相，立刻送醫搶救，縫了20到30針。

據《鏡週刊》報導，正在休養的柯震東，近期被拍到與一群友人跑去看賀歲夯片《灌籃高手》解悶，不過他全身包緊緊，無法明顯看出受傷情況，據知傷勢還要過一段時間才能完全癒合。

劇組人員表示，柯震東養傷期間，其他演員的部分會先拍，並沒有停拍，也不會更換男主角柯震東，一切以他康復的時間為主。其實《乩身》拍攝過程挺多災多難，這部號稱台劇最高單價、單集成本千萬起跳的影集，3年前曾拍了1集便停拍，這次重啟又遇到現場意外，製作過程十分艱辛。