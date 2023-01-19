2023台北國際電玩展（TGS）將於2月2日至5日登場，匯集來自25國275家廠商，使用1150格攤位規模，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出，並將有重量級遊戲製作人跨海來台、未上市遊戲的現場獨家實機試玩等精彩活動。睽違兩年回歸實體的商務區與APGS亞太遊戲高峰會，則將於2月2、3日舉辦，受惠邊境解封，商務區海外參展商翻倍成長，並有來自日、韓、新加坡、馬來西亞的海外協會組團來台展出。

本次TGS中將有台灣微軟Xbox、任天堂Nintendo等廠商參與，現場展出超過200款遊戲，包括即將推出新作《臥龍：蒼天隕落》、《萊莎的鍊金工房3》的光榮特庫摩，ATOMIC HEART《原子之心》則帶來獨家實機遊玩，還有玩家引頸期盼的魔法世界3A大作《霍格華茲的傳承》等。

亦有多款新作將於展場陸續釋出最新訊息，包括榮獲日本Google Play Best of 2022最佳遊戲的作品，預計於今年上市的戲劇性RPG《緋染天空Heaven Burns Red》、AI協戰3D動作手遊《深空之眼》等；此外有《賽馬娘Pretty Derby》、《少女前線》、《卡利茲傳說》、《碧藍航線》、《靈異校祭》、《文明與征服》、《秘境傳說：神木遺跡》、《廖添丁-稀代兇賊最期》、《大家一起 骰子街》、《薔薇與椿》、《東京敘事集》等。

桌遊樂園將有來自24家桌遊企業及工作室，帶來50款作品；Indie House獨立遊戲專區則有來自全球的逾百款遊戲參與，除了本土知名獨立遊戲，如募資破20萬的《空願Recall：Empty wishes》等。

TGS亞太遊戲高峰會、商務區全面實體回歸，並於2月2日至3日舉辦，其中亞太遊戲高峰會將舉辦「元宇宙趨勢整合應用論壇」及年度大會主題演講，從遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、區塊鏈、元宇宙、趨勢應用共六大面向切入，深入剖析遊戲產業及科技脈動。

商務區則有24國136家海內外業者參與，包括台灣的上市櫃公司，海外知名遊戲發行商、金流服務、美術與音效製作、雲端整合業者等，展出內容涵蓋完整遊戲產業鏈，商務參觀登錄系統自開放至今已有來自25個國家地區的專業人士，預計來台參與商務交流；展期間TGS與韓國BIC Festival、韓國G-STAR、日本BitSummit、馬來西亞Malaysia Digital Economy Corporation/Level Up KL、新加坡Singapore Games Association、新加坡gamescom asia等單位達成國際合作，盼帶領台灣團隊與全球遊戲產業有更多交流。