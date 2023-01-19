智慧開店平台SHOPLINE發布《2023 新零售開店白皮書》，透過大數據，觀察2020年至2022年零售產業發展、市場概況，與消費者購物習慣與行為變化，歸納出新零售時代下「OMO全通路整合」、「分眾行銷」和「社群商務」等三大重點發展趨勢。

SHOPLINE數據統計，經營OMO全通路店家佔比逐年提升，2022年全通路銷售賣家總營業額佔比超過7成，可見OMO經營模式是穩固營收最適合的模式。SHOPLINE認為，疫後台灣電商市場發展，應以完善OMO全通路開店生態圈為核心，聚焦推廣DTC直面消費者、CRM會員管理和社群電商等三大面向。

SHOPLINE觀察3年來SHOPLINE新進品牌產業分布，前五大產業為流行衣飾、食品飲料、綜合零售、生活起居與美妝保養。其中，2020年因疫情因素，綜合零售、親子用品與美妝保養等營業額表現突出，2021年受防疫政策影響，食品飲料與服務與課程產業需求提高。2022年疫情趨緩，各產業開店數量、營業額與訂單增長幅度回復常態，同時防疫政策的鬆綁，除可看出民眾已習慣網購食品及線上學習外，疫後帶來的服飾與戶外商機也逐漸回溫。

SHOPLINE分析既有品牌商家的「會員」與「非會員」顧客在年平均消費佔比、年平均購物頻次、年平均客單價等指標，顯示「會員顧客」在整體消費佔比逐年提高，佔超過95％的收益；且「會員顧客」客單價與購買頻次更為非會員的1.2-1.5倍。可見近年零售品牌在會員消費成長的潛力高，是各商家需著重經營的關鍵。

SHOPLINE建議新手品牌建立完善的會員制度，打造開店初期獲客活動；累積一定會員數量後，下一步透過分眾行銷、會員模型建立等成長型策略，將會員顧客更細緻分群、精準溝通，以培養忠實鐵粉。

2021年台灣經歷疫情肆虐，居家防疫政策推動SHOPLINE社群購物系統的啟用店家數量逐年攀升，2022年年增率來到44.5％；而社群銷售業績年增率高達525.8％，訂單量更創下3.15倍成長，可見疫情衝擊使品牌更加重視多元銷售通路佈局，建議品牌應盡早拓展社群銷售管道，以搶佔社群購物的龐大商機。

SHOPLINE指出，品牌在直播導購的成效表現，是影響社群電商高度成長的關鍵因素。數據統計，2022年有開直播品牌數量相較2021年提升近90％，且品牌開直播次數增加138％，觀眾留言互動數更出現256％大幅成長，帶動消費者於直播中的下單意願。