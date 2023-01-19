中市婦人苦勸沈迷賭博的老公回頭無效，且又欠大一屁股賭債，怒而舉發賭場。台中市第一警分局今天表示，該賭場藏身在大樓民宅，以棋牌社掩護，打麻將抽頭，門口裝多組監視器防緝，並嚴格過濾賭客，經數月埋伏，日前搜索查緝查獲，張姓經營人依賭博罪嫌送辦；賭客10多人依《社維法》裁處。

據了解，警方接獲人妻舉發，他老公長期沈溺賭博，常去1家以棋牌社賭博，連吃飯時間到了也不回家，又積欠大筆賭金，請求警方協助。

警方成立專案小組追查發現，棋牌社賭場設在大樓內民宅，門口設置多組監視器規避查緝，嚴格過濾進出賭客，必須是熟人或熟人介紹才能進入，經過數月埋伏、佈線，

在1月12日前往搜索。

警方調查，張男以每局抽頭400元，且賭3局加送1局吸引賭客，當場查獲經營者張男及賭客10多人，起獲麻將、牌尺等一批賭具，但並未逮到舉發人老公。

警方呼籲，春節將至，打擊犯罪沒有假期，持續落實轄內可能潛藏賭博、毒品、詐欺等各類犯罪處所，維護春節期間社會安寧秩序，讓民眾過個平安好年。