加拿大國防部長今天訪問基輔時宣布，加拿大將捐贈烏克蘭軍隊200輛裝甲運兵車，以滿足「烏克蘭對這些車輛的具體要求」。

法新社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示：「這些運兵車具備最先進的領先科技，可讓武器輕易地安裝在上面。」安南德說話時，身旁坐著烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。

加拿大這次捐贈200輛裝甲運兵車，是總理杜魯道（Justin Trudeau）去年11月宣布軍援烏克蘭5億加元（新台幣112.5億元）的一部分。

自俄烏爆發衝突以來，加拿大已對基輔軍援超過10億美元，包括裝甲車、榴彈砲、冬季服裝、無人機攝影機和彈藥等。

上週，杜魯道宣布採購美製防空系統捐贈給烏克蘭，為加拿大首次供應這類武器系統。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特發文對加拿大軍援表達感謝。

他說：「在烏克蘭面臨困難的日子，我們的朋友持續支援我們。」他指的是內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）在一次直升機墜毀中喪生，這次意外造成至少14人罹難。

澤倫斯基指出，加拿大此前已供應烏克蘭加製「參議員」（Senator）裝甲運兵車，有能力阻擋多數小型武器射擊。這型柴油動力車由總部位於安大略（Ontario）的羅謝爾汽車公司（Roshel）製造。