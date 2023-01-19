波蘭總統杜達（Andrzej Duda）17日（二）表示，尖端武器是確保烏克蘭在戰場上不會輸給俄羅斯的關鍵，並表示希望柏林能夠同意華沙向烏克蘭提供1個連的德製豹2坦克的計劃。許多北約盟友軍隊都使用豹2坦克，也被軍事專家視為最適合烏克蘭作戰環境的坦克。不過，柏林對出口其豹式坦克的任何決定都有否決權。

據《華爾街郵報》（WSJ）波蘭批評德國在向與俄羅斯作戰的烏克蘭軍隊提供西方軍事援助方面進展緩慢，而華沙需要得到柏林的批准，才能提供烏克蘭這些先進坦克。

杜達在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上說：「我希望所有的因素最終都能促成這個迫切需要的決定。」他還說，他相信德國的公眾輿論是這個決定背後的原因。

德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）說，如果其他國家想向烏克蘭出口豹2坦克，柏林不應阻撓，這給總理蕭茲增加了壓力，他還沒有就這個問題作出決定，而英國在本週早些時候成為第一個向烏克蘭承諾提供西方先進坦克的歐洲國家，承諾提供烏克蘭14輛「挑戰者2型」（Challenger 2）。

在與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）和白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）舉行的小組討論中，杜達表示烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）一直有一個要求：「武器，武器，再來更多的武器。」