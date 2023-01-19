央視在「王海大隊」養成殲-20飛行員的影片中，首度秀出在東海上空和美國F-35戰機遭遇的畫面。

解放軍最先進的隱形戰機殲-20「威龍」在東海，還有台海上空攔截外機上，扮演了主要的角色。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，軍事觀察家認為，這款5代戰機具有最精良的裝備，以對抗美、日如F-35等外國隱形戰機。中方官媒央視周一播出了王海大隊出動殲-20，卓越地執行了「定期巡邏和監控東海防空識別區」（ADIZ）的任務，其中罕見公開了去年和美國F-35戰機在東海上空遭遇的畫面。

澳門軍事評論員黃東指出，由於隱形戰機高昂的運作成本，加上需要對雷達規避參數保密，因此通常不是在防識區從事攔截，或辨識外機等「簡單」任務的首選。然而，當飛來的是隱形戰機時，那唯有能匹敵的隱形戰機才能加以追蹤並攔截。他說：「當美國或日本隱形戰機接近時，出動殲-20攔截並辨識聽來很合理。」

去年3月美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth Wilsbach）說，殲-20和F-35戰機在東海上空「近距離遭遇」，而這是兩款隱形戰機已知的第一次對峙。去年8月解放軍證實，曾以殲-20攔截並辨識外機。而央視在節目中訪問了東部戰區「王海大隊」的殲-20飛行員，其中中方空軍「王海大隊」大隊長楊俊成說：「不論是空中可能出現什麼情況，那怕甚至是犧牲，我們占的位置絕對不會後退。我不管他在什麼位置上，我要占在這個位置上，阻止他進入我們的領空。」