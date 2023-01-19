最近兩年期間成為籃網內部最大「毒瘤」的厄文，真的不會考慮離開嗎？根據《HoopsHype》記者史科托19日爆料，儘管厄文在今年夏天將成自由球員，卻還是繼續跟籃網簽下「1+1」或2年合約機率較高，但他也有可能選擇跳槽湖人跟詹姆斯重聚。

「我認為厄文還是可能跟籃網簽下一份短約，考慮到合約年數與需要付出的資產，籃網跟其他球隊完成先簽後換的機率很低，」史科托引用一名聯盟高層人士的話表示，「所以厄文與籃網傾向完成一份1+1年，或是2年合約的可能性很高。」

「假如我是籃網管理階層，我不太可能會跟厄文簽下2年合約，且不清楚厄文能否接受這個條件，」這名聯盟高層人士表示，「湖人今天夏天擁有足夠薪資空間，大約可以提供2年6000萬美元合約，所以厄文也可選擇跟詹姆斯重聚，且跟安東尼戴維斯聯手。」

厄文過去兩年待在籃網期間爭議不斷，除了不願接受疫苗接種，且常因私人理由缺陣，更發表種族歧視言論遭到禁賽，早就傷害到籃網的球隊形象，就算他本季面對合約年來臨，明顯刻意比較低調過日，但他絕對還是隨時可能爆發的不定時炸彈。