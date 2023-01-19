澳洲22歲知名網紅特斯塔（Mikaela Testa）日前屢次在社群平台上曬出大尺度火辣照片，引發大批網友關注。對此，外媒報導特斯塔此舉疑似是「報復心作祟」，是要對前男友的正面復仇。

據外媒《每日郵報》報導，特斯塔以美艷身材在各大社群平台上走紅，舉凡推特、IG、TikTok抖音上都擁有不少粉絲關注。另外也有在經營成人訂閱平台OnlyFans，由於她敢於大肆秀福利的舉動，讓她的粉絲甘願奉獻鈔票支持，每年都能因此賺進可觀的金額。

Mikaela Testa: Nude revenge selfie goes viral after split from Atis Paul https://t.co/S83IjP9Cl2 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 12, 2023

然而，特斯塔與前網紅男友保羅（Atis Paul）於去(2022)年6月分手後，作風更趨大膽，接連在各大社群平台上曬出多張正面一絲不掛的美豔照片，其中，更有一張是在家中走廊，擺出妖嬈的姿勢，正面「三點全露」的裸照，讓她的粉絲們相當驚訝。

然而，被外媒爆出特斯塔此舉是為了報復前男友後，獲得不少粉絲支持，紛紛在貼文的留言區中也張貼裸照聲援她的作為，更寫下：「你的前任太不配了，你是如此的完美」。然而，也有不少網紅們也趁機以裸照推薦自己經營的OnlyFans平台，讓部分網友們看不過去，指出：「感覺這樣並不合法。」

Tell me you love my mommy milkers right now 😠🥛💖 https://t.co/ANh5H71by7 pic.twitter.com/2LWz3sTK0z — Mikaela Testa (@mikaelatestaa) July 3, 2022

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