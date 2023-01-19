大葉高島屋就從大年初一到初五期間，推出1樓消費累滿5888元即贈限量30組旅行收納組、2樓每日前20名單筆滿3888元就抽泰國香氛Bath&Bloom天然手工皂、百元禮券，全館前100名單筆消費滿1500元，再加碼抽購物金、拍貼機拍照券等優惠，而大年初一上午10點半在戶外廣場也將舉行開春祥獅賀新年舞獅表演，下午3點則有新春刮刮樂人人有獎活動，100元即有機會刮中iPhone 14或是最高萬元購物金，而年初二至年初五每天下午3點在B1中央水族廣場也將有不同活動，2月5日前全館消費每滿千元，即抽電動麻將桌、S HOTEL雙人房住宿券等優惠。

大葉高島屋的真愛密碼天生贏家骰子組3顆，推薦價2萬6000元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的香草集開運氣場福袋，原價2840元，特價1860元，限量20組。（大葉高島屋提供）

另外於全館達消費滿額門檻5500元起，再贈餐飲抵用券、百元或千元購物金，刷聯名卡除了享館內指定專櫃折扣外滿5888元贈百元禮券，其他10家信用卡達5000元起贈百貨禮券或飲料券，單日全館購物滿萬元，可享免費停車5小時，而在指定樓層區域單日滿額贈百元禮券，13日至2月2日期間於大葉高島屋12F活動會館，更將舉行全家歡樂新春特賣會，像Black&White Collection黑白狗全面3.5折起、金‧安德森襯衫3件特價2000元。