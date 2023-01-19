2023台北國際電玩展TGS終於在昨（18日） 正式宣布，即將於2月2日至5日每天上午9時至傍晚5時於南港展覽館1館4樓登場，更公開展出內容，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出，還有重量級遊戲製作人跨海來台、未上市遊戲的現場獨家實機試玩等精彩活動，像任天堂、光榮特庫摩也首宣布正式參展，現場還能試玩即將推出的新作，更有電競周邊大廠HyperX帶來今年初甫發表的新一代Haste 2電競滑鼠系列等新品，快閃記憶體及固態硬碟大廠KIOXIA Taiwan等硬體廠商參展，現場不僅能買到Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series S等熱門主機，還有最新的PlayStation VR2預購，引起不少玩家期待。

任天堂將在2023台北國際電玩展TGS現場打造《斯普拉遁3》與《Nintendo Switch 運動》的試玩區，更推出TGS限定主機方案。（石欣蒨攝）

任天堂將在2023台北國際電玩展TGS現場打造《斯普拉遁3》與《Nintendo Switch 運動》的試玩區，更推出TGS限定主機方案。（石欣蒨攝）

光榮特庫摩首次登場2023台北國際電玩展TGS現，帶來了將於3月3日發行的《臥龍：蒼天隕落》、3月23日上市的《萊莎的鍊金工房3》等遊戲供玩家試玩。（石欣蒨攝）

此次TGS上將有不少大作都會在現場供玩家試玩，像任天堂就在現場打造了《斯普拉遁3》與《Nintendo Switch 運動》的試玩區，更推出TGS限定主機方案，而光榮特庫摩更帶來了將於3月3日發行的《臥龍：蒼天隕落》、3月23日上市的《萊莎的鍊金工房3》等遊戲供玩家試玩，同時還有經典邁向10周年的轉珠遊戲《神魔之塔》、承載玩家近20年回憶的仙境傳說系列作《RO仙境傳說：愛如初見》，而上市逾30年的不敗經典復活邪神系列手遊《Romancing SaGa Re;univerSe》，也將舉辦製作人見面會。

榮獲Google Play Best of 2022 最佳遊戲的《緋染天空 Heaven Burns Red》也宣布將參展2023台北國際電玩展TGS。（石欣蒨攝）

同時更有榮獲Google Play Best of 2022 最佳遊戲的《緋染天空 Heaven Burns Red》宣布參展，其自在日本開服首3天以來就創下100萬次下載的佳績，此次將在現場體驗世界觀的特別展示、有機會獲得原創周邊商品的任務挑戰、由開發團隊的柿沼洋平及下田翔大登台的舞台活動，更在明日（20日）於官方社群網站舉辦抽「台北國際電玩展2023電子一日參觀劵」以及「《緋染天空 Heaven Burns Red》攤位VIP資格」的抽獎活動，同時遊戲也已開放事前登錄，在開服當月底前的玩家，在新安裝遊戲時將獲得SS「電路的爆裂閃光」茅森月歌，開始遊玩遊戲即可獲贈石英×3000、10連戰型探索券，而在開服當月底前開始遊玩本遊戲即可獲贈10連戰型探索券、必出1名S以上10連戰型探索券。

電競周邊大廠HyperX將在2023台北國際電玩展TGS現場，帶來今年初甫發表的新一代Haste 2電競滑鼠系列等新品。（石欣蒨攝）

Xbox將參展2023台北國際電玩展TGS，現場將舉行一系列與玩家互動的活動。（石欣蒨攝）

TGS預購票即日起可至ibon、KKTIX預購，原價250元、早鳥價只要200元，今年也首度推出星光套票，預購者可享每日3點半後雙人同行、一人票價的優惠，TGS更與台北國際書展合作推出雙展套票，只要280元就可兩場大展一次逛到飽，還有親子套票、可加購85折台灣高鐵車票的頂級玩家套票方案等多元方案。凡購買2023TGS門票入場，或於2月1日至7日間搭乘統聯客運到台北共襄盛舉的玩家，憑票根至TGS現場「玩家活動區」登記即可參加抽獎活動，有機會抽中PlayStation5、Nintendo Switch、Xbox Series S、AirPods Pro、玩樂旅遊券等，總價值超過50萬的好禮免費帶回家。