美股3大指數全面收黑，標普500創1個月以來，單日最大跌幅。同時，那斯達克8連紅美夢破碎，道瓊甚至重挫600餘點。市場消息面偏向空方，包括美國上個月PPI（生產者物價指數）下滑但還是位居高位，最新的零售銷數據不佳，聯準會官員也釋放偏向升息的鷹派訊息。另外。微軟與亞馬遜等大型美企也傳出，因景氣前景欠佳計畫大幅裁員。

★四大指數

美股道瓊下跌613.89點或1.81%，收33,296.96點。

NASDAQ下跌138.10點或1.24%，收10,957.01點。

S&P500下跌62.11點或1.56%，收3,928.86點。

費城半導體下跌18.01點或0.64%，收2,789.47點。

★消息

聯準會公布有景氣風向球的褐皮書顯示，美國經濟活動整體上而言相對持平，表示成長幅度不明顯，2023年美國物價漲幅估將趨緩，但大部分地區應會溫和上升。

美國上個月PPI月減0.5%，較外界預估減少0.1%的減幅還要更多，不過年增是6.2%。PPI是衡量企業投入生產的成本，通常被視為消費者通膨的領先指標。美國2022年12月的PPI，雖出現新冠病毒2020年爆發之後最大跌幅，但還是處於相對高檔區。

美國上個月零售銷售月減1.1%，創2021年12月以來最大跌幅，表示當地民眾消費能力正在縮手。其中，百貨商店的銷售量大減6.6%，網路方面也小減1.1%。

美國偏鴿派的聖路易聯邦準備銀行行長表示，應該還要繼續升息，以確保通膨壓力真正消失。還是希望美國通膨能從目前6.5%降到2%目標區，故2023年還是要保持緊縮政策為宜。

★分析

分析師指出，美國最新零售銷售數據疲弱，聯準會應該不會坐視不管，下次可能還會把利率調高50個基本點，也就是2碼，利率屆時就會升到5%。有沒有打壓通膨不知道，但經濟可能會邁入衰退階段。

美國財富管理公司BMO認為，美股2023年開紅盤後表現亮眼，不過進入超級財報周，再加上最新出爐的經濟數據，都沒出現好消息。再者，聯準會即將在2月召開既定政策利率，短期操作保守為宜。

網路金融業者SoFi指出，上季財報很關鍵，若沒有獲利好消息傳出，聯準會或將放慢升息腳步，搞不好逆轉也有可能，不排除還會提早結束此波升息循環。

經濟學者表示，PPI雖下滑但不代表聯準會的工作已經完成。因為有可能是由商品價格大跌所推動，特別是能源以及食品價格。至於上周公布美國消費者物價也看出，價格壓力正慢慢減少。在供應鏈邁入正常化與全球需求降溫，供需方面也更加平衡。

經濟專家也預估，聯準會可能會在春末夏初時，放慢升息步調。同時，美國經濟將在2023下半年溫和衰退。聯準會主席鮑爾最近也示警，不要過度樂觀並重申聯準會需更嚴格抑制通膨。

★類股

11大產業全部收黑，日常消費品跌2.65%最多，公共設施也大跌2.41%。另外像是工業、金融、能源、房地產、醫保、原物料、IT與科技最多都下跌超過1.8%。至於通訊只跌約0.9%，表現相對優異。

★重磅股

大型科技類股午盤後翻黑，元宇宙Meta跌近2%，亞馬遜漲超過3%之後，收跌0.6%，蘋果漲2%後也下跌0.5%。微軟和特斯拉分別跌約2%，奈飛在下跌超過1%後收紅。

費城半導體指數在上漲1.7%之後走低收跌0.6%，且失守8000點整數關卡，連8紅美夢破碎。其中，英特爾大跌超過2.6%，AMD跌1.5%，NVIDIA也跌近2%。

★焦點股

下跌超過2%並來到2周新低的美國銀行，傳出計畫凍結大部分人事聘雇計畫，但重要職位除外。美國銀行希望能藉此控制成本，並為可能發生的經濟衰退提前準備。據悉，招聘凍結時間可能至少持續到2023年中，或經濟可能出現好轉跡象時。

輝瑞大跌超過2%，創2022年10月21日以來3個月新低。美媒報導，對於未能納入醫保項目的治療新冠藥物Paxlovid，美國政府相關單位回應，輝瑞報價過高，應不會再跟輝瑞就Paxlovid議題進行協商。

莫德納一度飆漲近9%，收盤大漲超過3%，創3周半新高。莫德納表示，正在全球各地尋找合適mRNA新冠疫苗生產地點。同時，也計畫在加拿大、澳洲以及肯亞建立新產線。

IBM大跌超過3%來到兩周新低，因摩根士丹利將評級從買進下修至中立，原因是對IBM營收成長性有疑慮。

★台股ADR

台積電上漲0.48美元或0.54%，收89.47美元，換算台股價格為542.78元。

聯電下跌0.07美元或0.92%，收7.58美元，換算台股價格為45.98元。

日月光上漲0美元或0%，收7.11美元，換算台股價格為107.83元。

中華電信下跌0.03美元或0.08%，收37.84美元，換算台股價格為114.78元。