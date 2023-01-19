農曆新年即將到來，今年春節假期台股及國內期貨休市長達12天，但全球海外商品市場及槓桿保證金商品天天仍有行情可交易，市場預期上半年可望看見美國升息終點及中國解封帶來的正面影響，美股雖可能劇烈震盪，但仍是多頭向上的趨勢。群益期貨(6024)新春不打烊，推出兩檔節目及新春活動陪投資人一起過新年，掌握2023全球交易趨勢！

群益期貨指出，春節期間每天上午10點「群益早安」天天直播不打烊，由專業顧問團隊即時掌握市場動向，重大行情不漏接；接著群益攜手知名財經主播葉芷娟及多位專家製作「2023 錢兔似錦新春不打烊」特別節目，從除夕至初五每天傍晚 5 點於群益期貨觀點 Facebook 粉絲專頁播出，每天針對不同市場商品，全面剖析2023投資趨勢與方向。

群益期貨於春節期間推出六集特別節目，邀請到知名財經主播葉芷娟、群益桌曆女孩及研究團隊，以宏觀經濟切入，收斂分析股、匯、債市 2023 年投資展望，陪伴客戶在臺灣春節封關期間，仍能掌握市場投資脈動，提前完成交易佈局。

除了群益早安及新春特別節目精彩投資分析外，群益期貨新春不打烊活動連續七年舉辦，2023年活動將於1/17~27日間舉辦， 祭出天天交易，天天抽萬元好禮活動，交易海外商品或槓桿保證金商品，就有機會參加抽獎，總獎項共超過200項、交易滿額再加碼直接送實體千元刮刮樂，活動期間「順勢通道」交易量前三名再領萬元獎勵金等豐富大獎。