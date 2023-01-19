37歲女星茵芙擁有甜美外表及火辣身材，因為演出《天之驕女》小三「周品萱」一角備受關注，人氣扶搖直上的她，被封為新一代的「本土劇女神」。近期茵芙忙著拍八點檔《美麗人生》，但疑似因過勞突然不支倒下，甚至還在病床濺血病況曝光。

茵芙拍戲太過疲勞，身心透支，突然昏倒緊急被送去急診，到醫院後，護理師為茵芙打點滴，拔掉時又因為血噴出來濺到病床上。據《ETtoday》報導，經紀人透露因為過年前不停趕拍戲劇存檔，整整3天幾乎沒睡覺，拍戲受傷加上太過操勞，17日拍到一半就被送急診。

茵芙也在IG限時動態PO出躺在醫院的照片，無奈表示：「最終還是沒能撐到最後...讓大家提前撤班真的很抱歉，謝謝多姐陪我整晚在急診室，努力恢復體力。」

37歲女星茵芙日前因為拍攝8點檔，太過操勞而緊急送急診。(圖/茵芙 IG)

經紀人不捨表示，茵芙個性太認真，即使勞累也會撐到最後一刻，希望能把工作做好，這次要不是身體大爆炸也不會提出要休息。目前茵芙已出院返家休養，預計今（19）日就會回到劇組拍攝。