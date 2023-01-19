高圓圓2014年和趙又廷結婚，3年前生下一女Rhea，去年大S、汪小菲婚變後風波不斷，也讓不少人關心起兩岸明星夫妻的現況，近日有週刊拍到趙又廷夫妻趁著疫情趨緩，一家三口返台跟趙樹海夫婦相聚，貴為戲劇一姐的高圓圓不僅帶著女兒親自下樓迎接公婆，還順手扛起兩大袋食物，質樸又體貼的媳婦形象輕鬆收服公婆的心。

高圓圓和趙又廷這段相差5歲的姊弟戀結婚近9年，兩人從結婚前就常被媒體拍到甜蜜蜜在機場親吻，或是一起來台約會坐高鐵的畫面，婚後兩人依舊放閃到底，趙又廷先前更為了陪老婆拍戲跟到劇組，可見夫妻倆都相當支持彼此的工作，就連趙樹海過去提起高圓圓也讚不絕口。

2021年趙樹海上節目《今晚開讚吧》，透露兒子媳婦還沒有小孩前原本是和他們夫婦住一起，有了小孩後趙又廷在趙樹海家樓上又買進一棟房子，就近照顧爸媽，吃飯時也會盡量一起吃，維繫感情，趙樹海說每每到吃飯前，高圓圓都會自己下樓問婆婆需不需要幫忙，他強調：「她只要下來主動開口，我告訴你父母親都是一樣的，妳只要這麼說了，（要不要幫忙）隨便啦！不用不用沒關係。」讓來賓寶媽大讚高圓圓真的又乖又貼心。

據《鏡週刊》報導，本月12日直擊趙又廷和高圓圓現身內湖老家，夫妻倆趁空檔在路邊玩親親，接著一家三口把握時間盡孝道，一起等趙樹海夫婦到來，全家團聚後，高圓圓便接起趙又廷手上的兩大袋食物準備上樓，走在後面的趙樹海也自然地關心問媳婦手上東西會不會太重，一家子和樂融融，氣氛溫馨，可見趙又廷夫妻倆鏡頭前、鏡頭外都一樣恩愛，不愧被盛讚是演藝圈的模範夫妻。