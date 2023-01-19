內閣改組結果將在今（19）日公布，盛傳會成為新任行政院長的前副總統陳建仁在接受媒體訪問時，卻直言總統蔡英文並未徵詢過他，讓外界霧裡看花。

陳建仁昨日接受《自由時報》採訪時數度提到，關於接任閣揆一事，自己沒被蔡英文詢問過，他也駁斥自己跟蔡，以及外傳將入閣的前桃園市長鄭文燦日前曾會面之消息，強調是假的資訊。

而行政院長蘇貞昌18日表示，自己有和蔡英文討論內閣該如何調整，19日就會有結果；《中國時報》指出，總預算案19日傍晚前會完成三讀，蔡蘇將在散會後碰面，對閣揆及相關人事案進行最後確認。