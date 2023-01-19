佛光山自農曆大年初一（22日）起於佛陀紀念館舉辦平安燈法會，迎新納福，仁武分局預估佛陀紀念館周邊道路將湧現車潮，為使車流順暢，將加派警力於明天起實施交通管制及疏導，呼籲民眾遵守交通指揮，共同紓解驟增車流。(仁武分局提供／林雅惠傳真)

2023農曆春節連假即將展開，佛光山自農曆大年初一（22日）起於佛陀紀念館舉辦平安燈法會，迎新納福，仁武分局預估佛陀紀念館周邊道路將湧現車潮，為使車流順暢，將加派警力於明天起實施交通管制及疏導，呼籲民眾遵守交通指揮，共同紓解驟增車流。

兼顧返鄉及走春旅遊車潮，仁武分局自1月20日（小年夜）起至1月29日（農曆初八）止的9時至下午1時、下午3時至晚間7時實施佛陀紀念館周邊交通管制及疏導措施，管制措施包含台29線南向車輛分流，內側車道供直行大樹或左轉車輛使用，外側車道僅供右轉車輛使用；台29線（統嶺溝北側人行景觀天橋起至興田路段止）沿線3處缺口封閉禁止車輛迴轉，至新舊省道路口始開放車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路則實施單行管制。

遊客在佛陀紀念館周邊停車，北上車輛將引導至統嶺社區停車場，南下車輛引導至佛陀紀念館或問道堂停車場；離場時，統嶺社區停車場將引導由低水護岸便道以北向單行離場。

仁武分局呼籲，因春節連假返鄉及出遊車潮較多，民眾可多加利用大眾運輸工具，讓旅遊更加順暢。欲前往佛陀紀念館的民眾可以在高鐵左營站搭乘「哈佛快線」或8015（延駛線）客運，亦可在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運前往。

為確保道路通行順暢平安，仁武分局將加派警力加強周邊交通疏導，執行違停拖吊，請民眾務必遵守交通規則，於車輛停妥後再放心遊玩，也呼籲民眾如遇塞車，請耐心等候並聽從交通指揮，遵守交通規則，由警民一同維護交通順暢及用路平安。