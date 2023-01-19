台灣訪日旅客近年來很流行去日本的神社或寺廟，一定要收集御朱印，藉以提振元氣、開運或是作為旅途的最佳紀念。愛知縣的豐川市內光是可以授予御朱印的地方就有約22間神社佛寺，以下將介紹具代表性的3處，歡迎大家來豐川市一邊收集御朱印、一邊享受旅行樂趣。

▲本次介紹豐川市三大可以收集御朱印的神社佛寺位置標示。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

豐川稻荷神社

開運UP：生意興隆、闔家平安

▲豐川稻荷神社。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

豐川稻荷神社以身為「日本三大稻荷神社」之一而聞名，正式名稱其實是叫做『圓福山妙嚴寺』的曹洞宗寺院，供奉千手觀世音菩薩。集合織田信長、豐臣秀吉等武士信仰，在江戶時代作為祈求生意興隆、闔家安全的神明在全日本發揮影響力，年間約有超過500萬人次來此參拜。

▲豐川稻荷神社的靈狐塚。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

此外，這裡最有名的首推「靈狐塚」，是開運的能量熱點。願望達成的參拜者為了感謝往往打造狐狸像來還願供奉，如今已累績超過1000座以上。仔細端詳，每一座狐狸石像的臉部表情都不一樣，相當生動，栩栩如生地迎接著參拜者。

▲(左)期間限定的御朱印。(右)全年都可買到的御朱印。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

豐川稻荷神社的御朱印有4種全年通用版、和1種期間限定版，特別推薦豐川稻荷祭拜的主神─千手観世音菩薩的御朱印。

・御朱印申請時間：8：00～16：00、每張300日圓。

豐川閣妙嚴寺（豐川稻荷）

・地址：愛知縣豐川市豐川町１

・交通：JR飯田線豐川站徒歩5分鐘、名鐵豐川線「豐川稻荷站」徒歩5分鐘

・官網：https://www.toyokawainari.jp

菟足神社

開運UP：延命息災、兒孫成就、健康祈願、驅邪避厄

▲左圖為菟足神社。右圖為放在本殿中的超巨大白兔像。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

建立於7世紀後半的菟足神社，祭祀著「上足尼命神」，會舉辦祈願稻米豐收的「稻田祭」、和崇拜風的「風祭」。許多人在風祭時會來買作為鄉土玩具登場的風車。本殿也有超巨大的兔子像來迎接所有參拜者。拍照OK。

御朱印申請時間：1/1-3上午、或毎月1日&15日8：00-9：00，每張300日圓。

菟足神社 （うたりじんじゃ）

▲可愛的菟足神社御朱印。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

・地址：愛知縣豐川市小坂井町宮脇2

・交通：JR飯田線「小坂井駅」下車 徒歩約5分

浄泉寺

開運UP：闔家平安、交通安全、無病息災

原本是插畫家的住持發揮才能，以親筆繪製的美麗超萌御朱印聞名。由於太可愛搶手，部分御朱印甚至一推出就秒殺立刻絕版。御朱印的發行日每月每季不定期推出，請隨時確認住持的IG，喜歡貓咪的朋友也不容錯過淨泉寺的招牌迎賓貓咪田村君(藍色脖環)、和松本君(紅色脖環)等著迎接大家。

▲淨泉寺。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

淨泉寺住持親筆繪製的御朱印申請時間：住持個人IG公告、因應設計和尺寸，每張300日圓起。

浄泉寺

地址：豐川市平井町坂田前90

交通：JR東海道本線「西小坂井」站徒歩15分

想要立刻掌握御朱印22名所嗎？馬上下載「豐川御朱印巡禮」（日語版）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）