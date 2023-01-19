國民黨台北市議員詹為元。（圖／取自詹為元臉書）

民進黨台北市議員何孟樺、林延鳳昨（18）日指控，收到市長蔣萬安所贈、印有其全家福合照的新年禮盒，批評蔣以台灣燈會名義夾帶自我宣傳的新年賀卡。國民黨台北市議員詹為元則指出，那張卡片是蔣「自掏腰包」所製，目的是分享家人的喜悅，並沒有使用到公帑，反嗆爆料的民進黨議員可否多花一點點時間詢問市政府。

針對綠營的爆料，台北市政府發言人羅旺哲表示，今年適逢台灣燈會在台北，賀禮主要是希望協助推廣台北觀光，特別致送「光源兔」的餅乾，推廣台灣燈會，蔣萬安即將迎接3寶到來，很希望運用全家福賀卡向大家分享喜悅。

詹為元昨（18）日則在臉書發文，直言他非常不懂綠營的指控，因為那張新年賀卡，明明是蔣萬安為跟議員分享家人的喜悅，自掏腰包印製。

詹為元兩度重申，強調那張卡片是蔣萬安「自掏腰包」的，並沒有使用到公帑；印製那張賀年小卡的目的，是要向議員及好友分享喜悅，請問哪來的浪費公帑？他呼籲民進黨議員在爆料時，可否多花點時間問問市政府。詹更反嗆綠營議員，若不想收到該賀卡，那自己回收處理就好，頂多讓市長的好心被雷親，下次不跟他們分享就好。