國軍特種部隊向來以訓練嚴苛，紀律嚴明著稱，但有「人間凶器」之稱的憲兵特勤隊，外界稱夜鷹部隊，向來是國戰力最強單位，卻爆發嚴重軍紀事件。去年底，一名上士帶著三名受訓學員，夜間翻過營區到外面喝酒一整夜，第二天清晨仍未見人影，憲兵指揮部獲悉後火速將4名士官兵撤職處分，隊長也連帶遭調職處分，並函送司法機關偵辦。

據了解，憲兵特勤隊位五股偏僻山區，外界俗稱安平營區。去年12月底，一名上士竟帶著3名受訓學員，趁著晚間翻牆出營區飲酒，違反營區規定與軍紀，隔天清晨點名時，4人均未現身，營區內進行清查，這時才發現竟然是翻牆外出。

由於特勤隊員身分與任務特殊，除了負責衛戍中樞安全，還必須肩負北部地區機場反恐任務，隊員都必須24小時待命，因此多年來均未曾發生過如此重大軍紀問題，憲兵指揮部獲悉後相當重視，立刻進行調查，發現4人竟然時徹夜飲酒，指揮部立刻祭出重懲，將4名士官兵撤職並函送法辦。

不僅如此，主官中校特勤隊長也因管理不當遭調離現職，士官督導長也因督管不實遭受懲處。

憲指部表示，該案是幹部巡查發現的自查案件，經調查後，全案已完成行政程序，並已按規定開懲處會議，相關人等都已移送司法機關偵辦。憲指部也會深刻檢討，秉持有錯就改的精神。