天使「二刀流」球星大谷翔平下份合約將會到達什麼高度，讓很多球迷非常期待，過去傳出他有機會簽下北美運動史上第一張超過5億美元的合約，將超越NFL堪薩斯酋長明星四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）的10年4.5億美元，而美媒《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）也特別撰文，點出大谷翔平能衝破5億美元合約的三大優勢。

岡薩雷茲洋洋灑灑列出許多球星，表示大谷翔平在投打兩方面並不輸他們，在2021、2022年這兩個賽季，大谷翔平繳出全大聯盟最好17.4的WAR（勝利貢獻值），只有洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的16.9最接近他，且大谷翔平連續2年帶著二刀流的優異成績，就連洋基傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）都無法維持這種水準，岡薩雷茲指出大谷翔平身為球隊先發王牌兼中心打者，在這強調多功能的時代將會收到優渥的待遇，「像他這樣的選手從未出現過。」

而擁有豐厚資金的豪強球隊，多數都以網羅大谷翔平作為目標，且自由市場的球員強度，又與大谷翔平有些落差，岡薩雷茲認為道奇是最有可能簽下大谷翔平的球隊，不過他也提到大都會及巨人也是強力的競爭者。

最後則是大谷翔平已經造成了全世界的轟動，一個人就帶來巨大的經濟效益，大谷翔平去年簽訂了17個贊助商合約，超越了賈吉的13個，創造了大聯盟的新紀錄，除此之外，由於大谷翔平的高人氣，在天使球場已經有多達22家來自日本企業的廣告，據傳已替球隊帶來高達千萬美元的額外收入。