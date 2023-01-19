告五人將在4月8日台北小巨蛋開唱，接近年末時分，告五人更受邀百場尾牙邀約，成為各大企業尾牙演出的熱門人選，還有廠商為了見到告五人而大陣仗更改尾牙日期，只為感受告五人的專屬魅力。

為了準備攻蛋，他們幾乎每天宜蘭、台北往返，從清晨工作到午夜，農曆過年除了閉關練習外，還要跟家人協調相處的時間。在此之前，他們將登上過年特別節目《WE ARE我們的除夕夜》首唱〈又到天黑〉，也將在《超級巨星紅白藝能大賞》帶來〈好不容易〉等金曲串燒，在電視機前陪伴歌迷共度圍爐時光。

告五人也提前揮毫送祝福給粉絲，雲安開筆畫了吉祥玉兔肩並肩告五人吉祥物「告五豬」，預告新的一年好事成「兔」；犬青則寫下「財」字，祝福粉絲未來一年財源滾進；哲謙則寫下「I LOVE YOU 兔」希望新的一年繼續努力推出新作品，不負粉絲的期待。

每到過年總是和大家族相聚的雲安，往年都會在家裡舉辦抽獎大會添喜氣，今年也不例外，雲安透露特地準備了福袋大禮包和雞精禮盒提供抽獎，希望家人吃好穿暖，裡外都漂亮，他也蓄勢待發期待抽大獎，興奮表示，參加就有參加獎耶！當然要參一咖啊！

哲謙則計畫帶著小姪女一起到田邊放鞭炮、玩仙女棒，這2年活動工作邀約不斷，與家人相處的時間也變少，能夠趁著過年和家人相處讓他相當期待。犬青透露過年家裡的必吃年菜，她說因為老家靠海，所以每年過年的年菜總少不了滿桌的海鮮，既新鮮又過癮每年都可趁機大飽口福。

接下來迎接農曆年，告五人將在21日除夕當天寵粉釋出新歌〈又到天黑〉，用新歌陪歌迷過新年。