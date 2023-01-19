2023年到來，運勢都將出現變化，命理專家楊登嵙在《旺好運》專欄中點名6生肖今年需小心意外發生和身體健康方面問題，其中生肖雞、生肖牛、生肖羊、生肖蛇需小心意外、車禍發生，也不可參與危險性活動，嚴重甚至會有血光之災。

生肖兔、生肖龍則是要注意身體健康，近期因抵抗力較差，易感染風寒及流行病，尤其是腸胃方面，需特別注意，且須多注意飲食衛生不可吃生冷食物，並適量做些運動，增強體魄。

【4生肖容易發生意外】

▍生肖雞：

生肖雞今年沖太歲，年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

▍生肖牛：

生肖牛因流年行「喪門」煞星，要小心意外、車禍，不可參與危險性運動，如登山，潛水等活動，至於外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

▍生肖羊：

生肖羊年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災，身體要慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、五月、及七月份更需提高警惕。

▍生肖蛇：

生肖蛇今年犯「天狗、血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆八月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

【2生肖需注意身體健康】

▍生肖兔：

生肖兔今年「值太歲」，身體易出現小感冒、小病痛，需慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

▍生肖龍：

生肖龍今年有「病符」入侵，身體抵抗力較差，易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，勿吃生冷食物，並適量做些運動，增強體魄。