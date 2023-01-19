虛幣災難還沒完？美媒引述消息來源指稱，虛擬貨幣貸款平台Genesis Global Capital最快在本周聲請破產，此前，該公司就已經傳出面臨流通性危機，若無法順利籌資，將進入破產程序。

當去年底虛擬貨幣交易所FTX宣告破產後，Genesis也受到波及，並暫停客戶贖回資金，當時就曾引起市場對於Genesis即將破產的擔憂，這段時間公司一直與債權人進行私下協商，如果狀況有所好轉，計畫將可能出現改變。

報導提到，部分債權人希望Genesis能從母公司獲得現金與股權組合，來解決眼下的資金危機，但遲遲未能達成共識，雙方談判陷入僵局，才會導致破產的消息流出。

此外，本周Genesis也向股東表示，為了節省資金將暫停季派息。同時，公司並未回應美媒所披露的破產訊息。Genesis為虛擬貨幣投資銀行Genesis Global Trading旗下專門提供貸款業務的子公司，截至去年第三季，該公司活耀貸款總額為28億美元。