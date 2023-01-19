前台灣高等法院法官高明哲，13年前承審時任最高法院法官蕭仰歸兒子的肇事逃逸案涉嫌接受關說，罕見遭檢方依枉法裁判罪起訴，台北地方法院審理後判決無罪。台北地檢署19日表示，將在收到判決後，研議是否提起上訴。