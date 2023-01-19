前高院法官關說「法官兒子酒駕」一審竟判無罪 北檢：研議上訴 10:062023/01/19 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台灣高等法院法官高明哲，13年前承審時任最高法院法官蕭仰歸兒子的肇事逃逸案涉嫌接受關說，罕見遭檢方依枉法裁判罪起訴，台北地方法院審理後判決無罪。台北地檢署19日表示，將在收到判決後，研議是否提起上訴。 縣議員張益生涉貪50萬交保 竹檢將研議抗告 登廣告籲兩岸和平遭批提告卻敗訴 彭蔭剛：無法接受羞辱先人將上訴 國軍重視性別意識越線即重懲 司法院需有更高標準 #研議 #法官 #關說案 #一審判 #無罪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本福島核災 東電前高層3人二審維持無罪判決 17:072023/01/18 國際 台中2死車禍「光頭毒駕」 被逮冷血預言4字 法官准了收押禁見 10:092023/01/17 社會 川普帳房認罪協商 換取5個月短刑 04:102023/01/12 焦點新聞 時論廣場》軍機繞台也不能忘了審判獨立（廖元豪） 20:012023/01/13 時論廣場 極道護理師！10餘太陽會兄弟為她堵振興醫師 對白袍吐檳榔汁嚇到他離職 09:312023/01/14 社會 烏龍共諜案滯台逾3年 向心夫婦求法官還回家的權利 12:062023/01/12 社會 埃及嚴查走私文物 外交部籲：遊客勿買古物複製品 18:422023/01/17 政治 妻要求婚外交友性自主 竟告老公外遇求償 法官這樣判決 19:042023/01/13 社會 原訂下周內閣總辭 恐延到春節後 04:102023/01/14 政治要聞 與富商不當往來 前南高分院法官陳義仲因這關鍵沒事 15:462023/01/16 社會 憲法訴訟新制施行1年 收結案量雙創新高 12:352023/01/17 社會 性侵弱女不認罪賠60萬求緩刑 色里長遭法官打臉 11:082023/01/17 社會 體檢沒到變逃兵！役齡男辯：搬家不知道要遷戶籍 法官狠打臉「是常識」 22:592023/01/13 社會 「法官關說法官」遭起訴 獲判無罪理由曝光 11:522023/01/19 社會 隔離放火遭警逮捕 稱自首減刑遭駁回 18:442023/01/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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