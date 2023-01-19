77歲名導柯一正早年以電影《光陰的故事》成為代表作走紅，育有一子一女，兒子柯宇綸也接承他衣缽進入演藝圈成為演員。昨(18日)柯一正深夜卻在臉書悲嘆，自己只是剛卸下某集團20多年董事長的職位，卻疑似遭到排擠，「這團體的尾牙今天辦完了，完全沒有通知我」。

柯一正昨晚發文說，自己是集團的投資人，當了集團的董事長20多年，近期剛卸任，稍早才得知該集團已經辦完尾牙，他卻後知後覺，無奈職場上的人走茶涼，反問：「誰，要有夠大的權力和冷酷才做得出這樣的事。友情鬥不過權力和利益的，我終於見識到了。」

柯一正發文。（圖／翻攝自柯一正臉書）

見此，柯一正的朋友回應說：「柯老師，少吃一頓卻看到人心，也值得了」、「唉唷，你知道有多少人愛著你嗎？大約兩百萬人」、「一個尾牙看清事情，值得！柯導兔年平安順心」、「這年紀就不用在意這些俗事世事，快樂過生活才重要」，柯一正則回：「替這團體擔心，還有其他投資者也被排擠」。

柯一正去年參加演出吳念真舞台劇作品《人間條件7─我是一片雲》，與金鐘影后林美秀飾演心靈伴侶，柯一正當時受訪表示戲中安排兩人背景都是帶著傷口，因緣際會互相接近，用輕鬆幽默的方式療癒了彼此，「悲苦的人生，被我們演得像喜劇。」而柯一正2006年時一度傳出罹患大腸癌第三期，幸好開刀拿掉腫瘤、部分腸子、和兩顆膽結石並做化療後，病情獲得控制，但他對生死看得很開，曾透露已經立好醫囑危急時放棄急救，希望可以減輕家人的心理負擔，用心良苦。