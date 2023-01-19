POP Radio過年特別節目《I Love U 兔！新年歡樂星》主持人哲緯、嚴正嵐和MIUSA陪聽眾過年。哲緯在小年夜播出的節目中，讓嚴正嵐、MIUSA玩「我有你沒有」折手指破冰遊戲，嚴正嵐語出驚人直言，我有無痛分娩過。嚇得MIUSA直說，這我真的沒有經驗。玩到比手畫腳搶答遊戲，MIUSA超快反應連連搶答成功，嚴正嵐無奈表示，當媽媽之後大腦傳輸速度變慢了。自嘲反應「像樹懶一樣慢」。

哲緯(中)大方送出紅包及親自熬煮的剝皮辣椒香菇雞湯給嚴正嵐(左)和MIUSA(右)。（POP Radio提供）

哲緯親自熬煮剝皮辣椒香菇雞湯，獲得嚴正嵐和MIUSA認證超好喝，3人在錄音室邊喝湯邊話家常，彷彿提前圍爐，讓錄音室頓時有了滿滿年味。

聊到彼此的第一印象，嚴正嵐誇讚「MIUSA真的很會唱」，更稱讚MIUSA唱快歌「就像小ELVA（蕭亞軒）」，嚴正嵐透露之前隨吳宗憲去韓國出外景時，憲哥路上一直放MIUSA的專輯，「那時聽了就覺得很驚豔」。MIUSA則笑說「我是《花甲男孩轉大人》的劇迷」，很崇拜嚴正嵐「會演戲會唱歌吉他彈得又好」，而且外貌超幼齒，根本看不出是一個孩子的媽。

嚴正嵐透露，今年是她婚後第1次過年，被問到新年最期待的事，嚴正嵐竟回「想帶兒子到處去討紅包」，讓哲緯忍不住吐槽是把過去包的紅包錢靠兒子賺回來。上個月剛推出首張個人專輯的MIUSA則透露以前過年就常被家人點歌，「今年是要唱我自己的歌」，她笑說「過年應該沒辦法好好吃飯了」。更多精彩內容請鎖定POP Radio 1月20日晚上9點，由哲緯主持的過年特別節目《I Love U 兔！新年歡樂星》。