在樂觀企業財報助攻下，歐洲股市周三出現自2021年11月以來最長的連漲紀錄；而在中國經濟復甦的樂觀信心下，奢侈品股上揚，愛馬仕(Hermes)股價在盤中觸及新高。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.07點或0.23%，連續第六個交易日上漲，為457.53點。礦業股和科技股領漲。

然而指數在盤中稍微回落；聯準會官員的強硬言論，澆熄了市場對升息放緩的希望，華爾街開盤出現下跌。

ASM國際升9.8%，報314歐元；該荷蘭半導體設備商第三季業績優於預期，主因為供應狀況良好，以及積壓訂單的消化率較高。

瑞士的鐘錶珠寶集團歷峰(Richemont)漲0.7%，報138瑞朗；由於歐洲和日本的旅客回流，上季銷售出現增長，但是由於中國銷售的疲弱，致銷售成績未達預期。

巴克萊歐洲股市策略主管Emmanuel Cau說，對奢侈品股來說，中國市場相當重要，今年上半將有反彈的希望。「上季的數據雖然不好，但是我認為，中國第四季的糟糕程度不令人感到意外。市場忽略這種短期的不佳是正確的，因為整體形勢是朝向更多旅行開放的正確方向」。

博柏利(Burberry)升3.3%，報2317英鎊；該英國精品公司財務長ulie Brown說，儘管上季銷售僅增加1%，但是看到中國在本月「非常有希望」的跡象。

奢華的柏金包製造商愛馬仕升0.24%，報1662歐元；該公司股價在盤中一度創下歷史新高。

歐洲股基準指數今年以來已經累計上漲7.7%，推動因素包括中國放鬆新冠管制，市場燃起復甦希望，歐洲天然氣價格下降，讓物價壓力出現放緩，以及歐洲較弱的經濟衰退希望。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在接受彭博電視訪問時說，儘管俄烏戰爭帶來能源和食品價格上漲，但他相信德國不會陷入衰退。

礦業股領漲最多。由於預期中國需求將升溫，嘉能可(Glencore)和英美資源(Anglo American)分別上漲4%和2.5%。

歐洲最大的送餐公司Just Eat Takeaway上漲4.6%，報25歐元。該公司稍早表示，2022年勉強實現獲利，時間早於分析師的預期，到2023年仍將出現獲利。

瑞典私募股權投資公司殷拓集團(EQT)在公布全年獲利低於預期後，下跌6.1%。