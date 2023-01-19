春節前夕，各家公司行號發放年終獎金，是許多辛苦一整年的上班族最期盼的事。一名在傳產業工作的網友分享年終獎金截圖，爽領5.5個月，讚老闆很敢給，掀起網友熱烈討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，他於2021年中開始上班，是他人生第一份工作，去年春節沒領到完整年終，今年終於可以領了。當天早上收到入帳通知，年終獎金高達19萬元，他喜出望外，「未稅前以底薪來說差不多5.5個月，傳產應該算頂了吧」。

原PO透露，他月均加班至少60小時，最操的時候，加班將近120小時，「只能說老闆很敢給，工作量也沒在跟你客氣，不知道各位的年終大概都多少呢」。

「南部傳產、不加班，底薪8個月+4.2萬元」、「傳產不加班，年終21萬元（含稅）」，貼文一出，引來同行網友留言，有從事鋼鐵業的網友說他們平均發7、8個月，「你領5.5不算頂」。

也有網友對於原PO的加班工時不以為然，「你月均工時超過250小時，不知道是怎麼撐過去的，我是不能生活只剩下工作」。