23歲日本片女優深田詠美2017年曾以藝名「天海心」出道，後又以深田詠美的藝名重新出發，因人氣高漲被看好成為已退役的AV天后明日花綺羅接班人。近年來轉型成網紅，在個人IG擁有超過150萬名追蹤者。人氣火爆的她，儘管日前深陷諸多爭議，仍不甩輿論風波在IG上曬出一張「性感健身照」，吸引一眾粉絲前往朝聖。

深田詠美在各大社群平台舉凡IG、推特、抖音TikTok、YouTube上都擁有廣大粉絲支持，近日，她在IG上曬出一張性感健身美照，只見照片中的她，穿著一身休閒的運動打扮，側躺在瑜珈墊上，並拉起衣服，大秀迷人的馬甲線與結實腹肌，整個人散發出濃濃的健康美，更配文寫下：「大家可以多喝蛋白飲料，因為可以吸收鐵質，讓身體更好。」吸引逾2萬名粉絲前來按讚留言。

事實上，深田詠美日前深陷「耍大牌」與「惡意掏空」的爭議風波。據日媒《週刊文春》報導，深田詠美與香水「Eimy Latte Eau de Parfum」合作聯名商品。豈料過程中卻屢耍大牌，不但2度放廠商鴿子，未出席在活動現場；連要支付廠商損失費而遭到查封的帳戶都僅見6000日元（約新台幣1384元），掀起「惡意掏空帳戶」的傳聞，更爆出有東京地方稅務局的官員介入此事，使粉絲相當震驚。

對此，深田詠美截至目前仍未回應爭議，而是在IG上接連曬出美照，並對自己喊話：「今天再加油。」讓部分網友們大感失望，紛紛在推特上標註她，希望能出面解釋。