全心醫藥宣佈正式啟動ALTB-268臨床一期試驗，對第一位健康受試者進行給藥。ALTB-268是新一代PSGL-1活化型抗體，可作為免疫檢查點強化劑(ICE)。

全心總裁兼執行長周慧泉博士(Judy Chou)表示，臨床一期試驗中第一位健康受試者的給藥，代表了全心醫藥的一個重要里程碑，期待新一代皮下注射ICE ALTB-268 的臨床潛力得以發揮。ALTB-268臨床一期試驗建立在先前已經過臨床驗證的作用機制和臨床前實驗數據的良好基礎之上，這些數據顯示了ALTB-268消除致病性慢性T細胞的效力有所提高。

在健康志願者中進行的臨床一期試驗是一項隨機分派、雙盲、單劑量和多劑量遞增研究，旨在評估ALTB-268的安全性、耐受性、藥物動力學/藥理學和免疫原性。

ALTB-268是新一代 PSGL-1活化型抗體，可作為免疫檢查點強化劑(Immune Checkpoint Enhancer, ICE)，通過調控T細胞平衡的自然機轉功能，誘導T細胞回歸正常的耗竭和凋亡來清除長期過度活化的T細胞。PSGL-1在調節後期、長期過度活化的T細胞中扮演著關鍵作用。

ALTB-268在不干擾細胞正常遷移的情況下，將免疫系統恢復到平衡狀態。它獨特的作用機制與第一代免疫檢查點強化劑(ICE)ALTB-168 相同，後者之前已在潰瘍性腸炎第2a期臨床試驗中驗證其作用機制。

ALTB-268是皮下注射劑型，通過相同的作用機制，已由多項臨床前實驗中顯示出比第一代分子藥物ALTB-168具有更高的效力。ALTB-268將於2023年上半年用第1期臨床試驗預期的中期數據檢查健康受試者的安全性和耐受性，並計劃隨後啟動第2期臨床試驗對潰瘍性腸炎患者的治療。