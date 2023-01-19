台灣證券交易所統計，2022年12月由於量縮及自營評價損失，單月全體證券商稅後淨利40.07億元，月減幅26.68％。2022年全年全體證券商稅後淨利387.28億元，較上年度衰退666.99億元，年減幅63.27％。

去年12月大盤總成交值約4.449兆元，較上月減少10.18％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利35.32億元，月減23.28％；自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利益較上月衰退10.5億元為5.91億元，減幅63.99％；承銷證券評價利益較少，使證券商承銷業務淨利益較上月衰退2.1億元至3.14億元，減幅約40.08％。

2022年整年觀察，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而年減37.46％，經紀業務獲利528.14億元，年減41.56％；去年加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務由盈轉虧損6.51億元；證券商承銷業務淨利益30.16億元，年減54.43％。