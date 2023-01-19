集保結算所因應ESG永續發展及2050全球淨零碳排趨勢，透過「集保e手掌握」App推動紙張減量，預計6月新增股利發放電子通知推播功能，不必再收到大量紙本通知單，並規畫推出用戶個人化股利彙整及查詢等便利功能，以提升用戶體驗、吸引更多投資大眾使用。

集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App提供資產整合一站式數位服務，投資人只要登入即可查詢股票、ETF及基金等資產庫存，而「集保e手掌握」App近3年快速成長，目前累積已超過360萬戶，充分顯現「數位、線上、免臨櫃」為市場趨勢。

集保結算所指出，投資人可透過「集保e手掌握」App的「連結銀行」功能查詢銀行存款餘額，目前合作銀行已有14家，占本國前20大銀行存款餘額比例高達8成。多數用戶回饋「連結銀行」功能強大，買賣股票時可同步取得股票部位、款項餘額及入扣款明細等資訊。

為滿足投資人對資產整合服務的多元需求，集保結算所表示，「集保e手掌握」App將持續擴增服務範圍，與更多金融機構洽商合作事宜、增加連結銀行合作家數，以服務更多投資人，一起用實際行動支持低碳永續家園目標。