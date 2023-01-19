「矽基分子」主要開發半導體生醫晶片及微量生醫分子檢測儀等產品，將有效強化寶高園區智慧醫療產業研發量能。

寶高智慧產業園區公告第7次招商結果，13日評選出「矽基分子電測科技股份有限公司」進駐成為園區新夥伴。「矽基分子」主要開發半導體生醫晶片及微量生醫分子檢測儀等產品，在智慧醫療領域為重要基石，技術研發面更處於領先地位，有效強化寶高園區智慧醫療產業研發量能。

寶高園區吸引多家醫療器材廠商進駐，期望多樣化的醫材廠商加上新注入研發量能，打造智慧醫療產業聚落。圖/新北市政府提供

經發局長何怡明表示，寶高園區歷次招商吸引多家醫療器材廠商進駐，像是「政華科技展業有限公司」製造美式整脊系統用手法床、3D八軸凱羅整脊機器人、3D骨盆運動機器人等產品；「近鎰生技股份有限公司」進行抗菌塗層、抗菌液與抗菌材料開發；「華淨醫材股份有限公司」主要產品為客製化/活性碳/奈米銅離子/N95醫用口罩、酒精棉片、暖暖包、快篩試劑等；「益興生醫股份有限公司」製造高階醫療球囊，應用於心血管、腦部血管及泌尿科。在多樣化的醫材廠商加上新注入研發量能，有望打造智慧醫療產業聚落。

本次進駐廠商「矽基分子」專注於在疾病及微量分子的檢測，預計在寶高智慧產業園區建置Bio-Fab廠(半導體生醫晶片製造廠)進行試量產，從半導體生醫晶片平台技術開發，擴及周邊技術開發應用，如新冠病毒、呼吸道傳染病和癌症精準檢驗晶片等產品。在技術層面，「矽基分子」進行跨領域知識整合，除了生醫產業，更結合半導體業技術，創造產業綜效。

經發局指出，新北市府積極引進「智慧城市」相關領域等產業進駐，總計預估新增逾新台幣24億元投資金額，創造3000個就業機會。此外，園區結合5G科技打造新北智慧城市基地，絕對是企業立足新北邁向國際首選。除強化智慧醫療產業鏈，還有電動車產業鏈群聚持續招商，寶高智慧產業園區開放預約專人帶看，最後1個標準廠房和3個標準廠辦精華單元，詳情請至經濟發展局官方網站(https://reurl.cc/jRn2xL)查詢，或來電洽詢(02)2960-3456分機5487、5485，歡迎企業踴躍洽詢。