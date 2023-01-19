謝男在苗栗卓蘭地區經營地下錢莊，擁槍暴力討債，台中市警方查緝逮捕5嫌送辦。（民眾提供）

台中市警察局刑大偵一隊查獲54歲謝男在苗栗縣卓蘭地區擁槍自重，經營地下錢莊，當地農民借錢無力償還遭暴力討債，警方在1月9日荷槍實彈前往收網攻堅，謝男遭警壓制時，光著上身、只穿一條褲子，狼狽地表示，願意配合。警方逮謝等5人，查扣改造手槍1把、子彈2顆等證物，依違反槍砲、恐嚇取財等罪嫌送檢方偵辦。

警方調查，謝男在卓蘭地區擁槍自重，經營地下錢莊放高地貸，1名種植葡萄果農手頭緊，在2020年5月向謝借款10萬元，僅拿9萬元，每個月要還利息1萬元，年利率高達120％，該農民無力償還高額利息，又擔心被暴力討債，只好逃家躲避。

另1名種橘子果農在2022年6月借款，自認已清償，但謝男認定仍欠款未清，引發金錢糾紛。謝男夥同成員押走果農，以束帶反綁、黃色膠帶封住眼、口，強載到成員住處囚禁，期間施暴毆打，並恫嚇要將他埋掉，行徑囂張。

警方前往查緝，破門攻堅，衝入謝男住處，他當時光著上半身、只穿著一條褲子，尚驚嚇錯愕之際，即被員警壓制在地。他被逮時狼狽表示，願意配合警方，與凌虐毆打被害人的兇狠，判若兩人。

警方查扣，改造手槍1把、子彈2顆，空氣槍1把、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，海洛因及安非他命毒品共9包、借貸本票等證物。

警方帶回謝男與同夥5人送辦，將謝男以涉槍砲、恐嚇取財等罪嫌送檢方偵辦，檢察官以謝男涉槍砲、恐嚇取財、妨害自由及重利等罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押獲准，另1人是通緝犯入監執行，其他3人請回。