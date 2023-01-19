民眾受訪。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

「螺螄粉之亂」話題持續延燒，經濟部17日又加碼宣布，陸製「黃飛紅」麻辣花生與鼻胃管將禁止進口，引發討論。對此，有媒體進行以年輕人為主的相關街訪，除有受訪者點名日本核食與美國萊豬該被禁止進口外，更有人譏諷，民進黨的腦袋也要禁，因為太偏激了。

經濟部17日晚間公告，將禁止大陸製麻辣花生與鼻胃管進口，禁麻辣花生的理由，是因為國內有生產花生，基於保護國內產業本就不能進口，此次公告是要再次提醒業者；而禁止陸製鼻胃管的理由，則是因陸製鼻胃管成本僅國產的一半，可能嚴重影響國內相關製造業生存發展，考量國內廠商多為中小企業，須有立足空間，因此禁止。

中天政論節目《辣晚報》昨（18）日播出記者「辮子妹」在北市信義區以「你認為最該禁的是什麼？」為題進行的隨機街訪，民眾的答案包括，「日本核食，因為還不太安全。」「萊豬，對身體有影響的就先禁。」「民進黨的腦袋，因為它太偏激且執著。」

而對於經濟部以保護國內產業與防止低價競爭為由，禁止陸製麻辣花生與鼻胃管一事，受訪者認為「台灣也有牛，但還是會吃外國牛肉。」「因為便宜就禁止，有點太扯。」「這算什麼理由？很荒謬。」「怕低價競爭，那如果大陸鼻胃管賣貴一點呢？」