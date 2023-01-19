消息面：

1.根據美國石油協會（API）統計，在上周各種油品庫存量方面，原油意外增760萬桶，汽油增280萬桶，蒸餾油則減180萬桶，紐約期油主要交割地庫欣地區，也增加370萬桶。至於美國19日也將公布庫存相關資料的EIA（美國能源資訊局），市場預估原油將減少59.3萬桶，汽油與蒸餾油估分別增252.9萬桶，以及12.2萬桶。

2.美國經濟數據欠佳、股市下跌、市場避險明顯升溫，再加上聯準會出現偏向升息的鷹派意見加持之下，美匯指數漲0.2%至102.4。日本央行政策利率沒變，美元一度大升2.7%，至131.58日圓。英鎊兌美元升至5周新高，至1.2336美元，至於歐元變化不大，在1.079美元左右。

3.美國經濟可能衰退的利空，抵銷中國大陸經濟成長可望反彈的利多，國際油價先上漲後回檔。紐約期油盤中曾創2022年12月5日以來最高，每桶一度漲到82.38美元，收盤價為79.48美元，跌70美分或0.87%，是9日迄今首度收黑。倫敦布蘭特期油收跌94美分或1.09%，每桶收84.98美元。

4.國際金價在1950美元附近出現技術面壓力，但仍守在1900美元整數關卡。紐約期金盤中最高曾來到1928美元，未創前一個交易日寫下的7個月高點1931.8美元，最後收跌2.9美元或0.2%，每盎司為1907美元。現貨金最高曾見1926.8美元，創2022年4月25日以來最高，最後每盎司收1903.2美元，跌0.29%。

5.比特幣每單位在20,766.88美元價位附近，大跌2.03%。約兩個月前，跌破2萬美元大關的比特幣，一直在2萬美元以下盤整。不過，就在10天之前，比特幣開始反彈，價位甚至一度漲破2.1萬美元。