長達10天的2023年春節連假明（20）日開跑，財金公司提醒民眾連假使用ATM五大注意事項，包括避開尖峰時段提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作等。

財金公司指出，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節小年夜及除夕（1月20～21日）期間，每日上午11點至下午2點、傍晚5點至7點二個時段的ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

其次，今年春節連假長達10天，財金公司特別提醒民眾注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，如每日提款及非約定轉帳限額、未補登存摺拒絕提款及轉帳次數限制等，及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間資金調度。

再者，使用ATM若發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障。民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

同時，ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾若遇ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。若無法獲得協助，亦可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線(02)2630-5151。

最後，金融詐騙手法不斷更新，財金公司再次提醒，ATM轉帳功能僅能轉出款項，無法透過ATM操作讓他人轉入款項，沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款，請勿依他人指示操作ATM。若有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢。